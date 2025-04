"Рамщайн" - рекордна военна помощ за Украйна, и то без САЩ: Кой с какво допринася?

По време на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна (формата "Рамщайн" с около 50 държави) на 11 април съюзниците от НАТО се ангажираха с дългосрочна военна помощ за страната в размер на повече от 21 млрд. евро (23,8 млрд. долара), съобщи британският министър на отбраната Джон Хийли. „Това е рекордна подкрепа във военната помощ за Украйна“, смята той. Срещата в Брюксел се провежда на фона на нарастващата несигурност относно подкрепата на САЩ за Украйна и усилията на европейските съюзници да преодолеят различията си.

„2025 г. е ключовата година за тази война“, каза Хийли. „Сега е критичният момент отбранителната индустрия, военните и правителствата да се активизират“. Министърът на отбраната на Обединеното кралство подчерта, че обещанията не се отнасят само до огневата мощ, а и до изпращането на ясно послание към украинците: „Ние сме с вас в борбата и в мира.“

Още: Китайците се бият и за Русия, и за Украйна: Защо за Русия е по-лесно?

„Трябва да признаем, че мирът в Украйна изглежда недостижим в близко бъдеще", каза германският министър на отбраната Борис Писториус, който се очаква да запази поста си и в следващото коалиционно правителство. „Но Русия трябва да разбере, че Украйна е в състояние да продължи да воюва и че ние ще я подкрепим“, заяви той.

🚨Pistorius: "We must concede that peace in Ukraine appears to be out of reach in the immediate future"



"But Russia needs to understand that Ukraine is able to go on fighting, and we will support it," says German Defense Minister Pistorius, who is expected to retain his job in… pic.twitter.com/5xfivuo073