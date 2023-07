Репресия срещу всички луди: Мерките на Путин да остане на власт (ВИДЕО)

Съгласно информацията, агенцията ще действа в Донецка и Луганска област, в нея ще влизат офицери на ФСБ, но набрани зад граница. Официално Кремъл ще представи агенцията като творение на "френската журналистка" Кристел Неан, която от години си сътрудничи с ръководството на сепаратистката ДНР (Донецка народна република).

По отношение на информационния контрол – в Телеграм, в приближен до руските служби канал, изтече документ, в който пише да бъдат взети "репресивни мерки срещу луди, включително Стрелков-Гиркин". Коментира се, че в описанието "луди" влиза и главният редактор на RT Маргарита Симонян: Гиркин с оправдание да го сложат под домашен арест, съдът взе друго решение (АУДИО и ВИДЕО)*

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се дискутира възможността Гиркин да е бил свързан с друг арестуван преди него – бившия полковник от ФСБ Михаил Поляков. Многократно американските специалисти коментираха, че за да си позволява такова поведение срещу Путин, Гиркин има гръб в кръгове на руските служби, още повече, че има достоверни данни как е ползвал в миналото фалшиви документи, направени от ФСБ. Само че бунтът на ЧВК Вагнер изглежда размести пластовете в Кремъл и Гиркин изпадна в немилост: Пореден проблем за Кремъл и стабилността на режима на Путин (ВИДЕО)

Има данни, че руските окупатори се готвят да проведат гласуване от врата на врата за местните избори в Руската федерация през септември. Според Украинския център на съпротивата (партизанското движение в окупираните украински земи) това се готви, за да се скрие рекордно ниската избирателна активност.

Отделно, вече мина поправка в руското законодателство, според която горната граница на наборната възраст се вдига от 27 на 30 години. Долната граница остава 18 години.

Междувременно, ръководителят на руското окупационно правителство в Херсонска област Андрей Алексеенко обяви, че почти 2000 украински деца са отишли "на лагер" в Евпатория, Крим, Кабардинка, Краснодарски край и Ярославска област. Отделно, имало планове още 1000 деца да бъдат пратени в Кубан, Воронеж, Калининград и Псков.

Появяват се все повече и повече геолокализирани видеокадри, които ISW посочва в библиографията на дневния си обзор, които подсказват, че украинците напредват и завземат нови позиции при Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут, по магистрала Е40 от Бахмут до Славянск) и Приютно (12 километра югозападно от Велика Новоселка, в направлението към Бердянск – т.нар. участък на фронта "Времевски"). Няма обаче потвърден украински напредък в западната част на Запорожието, направлението Орехов – Токмак.

При Бахмут, най-тежките боеве в момента са по остта Орехово-Васильовка – Парасковивка от север (11 – 8 километра от Бахмут) и Клещеевка – Андреевка (7-10 километра) от юг. Говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати съобщи, че украинските сили успяват да постигнат стабилен прогрес при Бахмут и че държат инициативата там.

Various pieces of destroyed/abandoned Russian equipment near Klishchiivka. The tank which was seen in the footage from ADAM group yesterday is also seen here. It also includes one destroyed Ukrainian T-64BV tank.



Birdeye view from 48.497603241402395, 37.93398669408124 pic.twitter.com/an5XiVhDcp