Русия директно си призна, че изкоренява украинците от окупирани земи (ВИДЕО)

Депортирани са хора, които "обиждат" Владимир Путин, Русия и руското знаме, стана ясно от думите на Балицки в телевизионно интервю. За Балицки такива действия – да отричаш войната, да се противопоставяш на Путин, са военни престъпления. Той дори стигна там открито да внушава, че принудителната депортация всъщност е "за доброто" на депортираните – защото иначе в бъдеще за такива хора щяло да има по-тежки наказания. Провъзгласеният за губернатор от режима на Путин каза и, че някои се изселили "доброволно", била им дадена възможност, а други били насила изселени.

Да, има пленени украински войници при отстъплението от Авдеевка, но не, не са стотици. Това заяви говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий. Той коментира материал на The New York Times на база източници на американската медия, че между 850 и 1000 украински войници се водят в неизвестност след отттеглянето от Авдеевка – тоест попадат в графата пленени, изчезнали в бойни действия (потенциално убити). Ако имаше големи групи пленени украински войници, руските военни блогъри щяха вече да разпространяват видеокадри с тях, подчерта Лиховий.

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира и смъртта на Андрей Морозов. Наред с всички подробности кой беше той, от ISW напомнят, че именнно Морозов предупреждаваше за отслабването на руските сили в Изюм и Лиман месеци преди украинската армия светкавично да върне тези градове в есенната контраофанзива в Харковска област през 2022 година. Според ISW, Морозов беше един от малко останалите критично настроени към руското военно командване и смъртта му показва, че Кремъл усилено консолидира руските военни блогъри, за да преобладава само един глас относно войната в Украйна: Самоуби се руски Z-блогър, писал за големите загуби на руската армия край Авдеевка

Началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов най-после се появи публично, което също се отбелязва от ISW – той даде награди на руски военни за проявена смелост при Авдеевка и коментира, че градът бил превзет "относително бързо", което е опит да се омаловажи тежката цена, платена от руснаците за тази "победа", смятат от ISW. От 29 декември, 2023 година насам Герасимов не се беше появявал публично: Главнокомандващият руската армия генерал Герасимов още го няма. Къде е?

A Russian fighter jet operating very close to the front line in Avdiivka in the direction of Sjeverne. pic.twitter.com/MbjroUZ04d

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, никакво повишение на интензивността на бойните действия по целия фронт. Общо за последното денонощие е имало 64 бойни сблъсъка, с 2 по-малко на дневна база. Най-горещо си оставка при Авдеевка и в направлението "Маринка" - при Авдеевка е имало 19 отбити руски пехотни атаки, отново по познатата линия от северозапад на югозапад на 2 до 15 километра от града в полукръг (Степово – Ласточкино – Северно – Първомайско – Невелско). В направлението "Маринка", което обхваща Григоровка, Победа и Новомихайловка, има 14 отбити руски пехотни атаки – генщабът на украинците обаче не признава отстъпление от село Победа: Руската армия превзе нова важна точка в битката за Донецка област (ВИДЕО)

В сутрешния обзор на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов изрично е посочено, че при Новомихайловка руснаците още нямат успех. Пегов отбелязва и нещо, което украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, служил в украинския генщаб, отдавна коментира – че пробив по направлението "Маринка" значи открита възможност за руски напредък в тила на украинската отбрана в град Угледар (от север-североизток): Руснаци изобличиха Шойгу в нова лъжа за военен успех, HIMARS уби десетки руски войници (ВИДЕО)

Що се отнася до Авдеевка, Пегов си противоречи леко с популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" пише, че руснаците са влезли в Ласточкино и вече се укрепили в източната му част, като боевете били в центъра. Пегов не казва нищо такова, а говори само за обстрели в района. А зам.-командващият Трета щурмова бригада на украинската армия Максим Жорин твърди, че руски части, били се при Авдеевка, вече се прехвърлят в други направления на фронта.

Aerial recon units and FPV operators of the 3rd Separate Assault Brigade at work in the vicinity of Avdiivka. Several pieces of heavy equipment were destroyed and personnel was targetted.



Soon you will be able to help them. pic.twitter.com/dnoVIRHAfW