HIMARS не прощава: Полигон с руски войници отиде в небитието (ВИДЕО)

Отново обстрелът е по руски военен полигон, разположен в руския тил, но недостатъчно далеч, за да е извън обхвата на HIMARS. Припомняме, че американската система за залпов огън има различен обхват спрямо това, с което стреля - смята се, че Украйна разполага основно с боеприпаси за обхват от около 85 километра. Ако обаче се използват разновидности на ракетите ATACMS, обхватът може да се увеличи двойно и дори над три пъти: САЩ са модифицирали HIMARS за Украйна, за да не могат да стрелят на 300 километра. Отделно, Украйна би трябвало да разполага и с управляеми бомби (GLSDB), които са с обхват 160 километра и могат да се изстрелват с HIMARS, но не само: Новите бомби на Пентагона с голям обсег GLSDB може да пристигнат в Украйна още в сряда. Според руския военен телеграм канал "Военен осведомител" ударът е нанесен с ракети M30A1 GMLRS

Руският военен полигон се намира близо до Подо-Калиновка, зад Национален парк "Олешки". Става въпрос за направлението, в което има украинско предмостие при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Подо-Калиновка е на около 20-30 километра южно от Кринки. А полигонът е ползван от 810 бригада на руската морска пехота 328-ма мотострелкова дивизия на руската армия. По първоначални украински данни са загинали около 60 руски войници.

Ударът е подобен на този в Трудовско, района на Волноваха, Донецка област, който стана факт малко повече от 24 часа преди този: Руснаци изобличиха Шойгу в нова лъжа за военен успех, HIMARS уби десетки руски войници (ВИДЕО) "Основният фактор, както и миналия път, беше продължителното събиране и групиране на нашите военни на едно място, което е под контрола на вражеските дронове. След първия удар, когато военни се втурнаха да оказват първа помощ на ранените, украинските въоръжени сили (ВСУ) нанесоха втори удар", пише "Военен осведомител".

🔥Ukrainian HIMARS visited another gathering of Russian infantry at a military training ground. This time near Podo-Kalynivka, occupied left bank.



Among losses are Russians from the 328th Rifle Division and 810th Separate Guards Marine Brigade. pic.twitter.com/zgGuTd1TsP