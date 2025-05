Русия обвини Украйна, че не спазва примирието на Путин. Киев: Вие вече го нарушихте 734 пъти

Руското министерство на отбраната хвърли вина върху Украйна, че не спазва уж влязлото от днес в сила тридневно примирие, обявено от диктатора Владимир Путин. То бе въведено само за да може стопанинът на Кремъл да проведе на спокойствие парада на Червения площад в Москва на 9 май по случай Деня на победата над Нацистка Германия във Втората световна война. Киев обаче обяви, че няма как да приеме подобно нещо, след като се съгласи на 30-дневно пълно прекратяване на огъня, за разлика от Путин. Освен това украинските власти съобщиха на 8 май, че Руската федерация не е спазила собствената си дума и стотици пъти е нарушила примирието.

"В съответствие с решението на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на Руската федерация, основано на хуманитарни съображения, по време на честването на 80-годишнината от Победата - от полунощ на 8 май, всички групи руски войски в зоната на специалната военна операция напълно прекратиха бойните действия и останаха на предварително заетите линии и позиции", твърди руското военно министерство в Telegram.

Ведомството твърди, че силите на Путин спазвали напълно примирието и не нанасяли удари със самолети, ракети, артилерия или дронове. Вместо това обаче Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не прекратили бойните действия срещу руските войски, казват от Москва. "Те направиха два опита за пробив на държавната граница на Руската федерация в Курска област, както и атака в района на селището Дзержинск в Донецката народна република", гласи съобщението, като става въпрос за Торецк в Донецка област на Украйна, незаконно анексирана от режима на Путин с фалшиви референдуми през есента на 2022 г.

Снимка: Министерство на отбраната на Русия, Telegram

"По цялата линия на бойно съприкосновение украинските части са извършили 173 атаки от артилерия, танкове и минохвъргачки по позиции на нашите войски, както и 4 с използване на реактивни системи за залпов огън. Освен това бяха извършени 300 удара и хвърляния на боеприпаси от безпилотни летателни апарати. Бяха регистрирани общо 488 нарушения на прекратяването на огъня", твърди руското военно ведомство.

Това потвърждавало "желанието на киевския режим да попречи на мирното разрешаване на конфликта в Украйна". Затова руснаците реагирали "огледално" на нарушенията и щели да продължат да действат "в съответствие с развиващата се ситуация".

Украинският външен министър Андрий Сибиха междувременно написа в X, че е разговарял с военното командване, което му е предоставило информация за ситуацията на фронта. "Очаквано, „парадното прекратяване на огъня“ на Путин се оказва фарс", каза топ дипломатът на Украйна.

"Според нашите военни данни, въпреки изявленията на Путин, руските сили продължават да атакуват по цялата фронтова линия. От полунощ до обяд Русия е извършила: 734 нарушения на режима на прекратяване на огъня и 63 щурмови операции, 23 от които все още продължават; 586 нападения срещу позиции на нашите войски, 464 от които с тежки оръжия; 176 удара с FPV дронове и 10 въздушни удара с 16 управляеми авиационни бомби", допълни Сибиха.

"Отговаряме адекватно на всички нападения и споделяме цялата необходима информация за нарушенията на прекратяването на огъня от страна на Русия със САЩ, ЕС и европейските партньори, всички други държави и международни организации. Няма да позволим на Путин да заблуди никого, когато той не спазва дори собствената си дума", заяви външният министър на Украйна. Той повтори, че страната е готова за поне 30 дни пълно прекратяване на огъня и мерки за изграждане на доверие, което ще даде възможност за мирни преговори и реален път към справедлив и устойчив мир.

