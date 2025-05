Новото "примирие" на Путин: Първи данни как върви (ВИДЕО)

От полунощ на 7-ми срещу 8-ми май Русия е в тридневно примирие с Украйна - поне това обяви руският диктатор Владимир Путин, който подпали пълномащабната война между Русия и съседката ѝ на 24 февруари, 2022 година. Има ли всъщност примирие или не точно?

Почивка, но не съвсем

Съгласно предиобедната сводка на украинските ВВС (военновъздушни сили), от 8:00 часа сутринта няма регистрирани руски ракетни удари и руски атаки с ударни дронове. Но преди това, в малките часове на нощта, Руската федерация е изстреляла 31 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 20 дрона, още 6 дронове-примамки са приземени с електронно заглушаване, което означава, че 5 дрона са успели да преминат. Съгласно данните, щети има в Черкаска област, а в Сумска област тази нощ е имало силни руски бомбардировки с авиационни бомби.

Няма пълно примирие на фронта - има по-малка активност в определени участъци, но боевете продължават, коментира майор Виктор Трехубов, говорител на украинското командване "Хортица". Това командване отговаря за Покровското, Краматорското, Торецкото, Лиманското и Купянското направление.

🇷🇺 Russia’s so-called “truce” is nowhere to be seen on the front, says Viktor Tregubov, spokesman for Ukraine’s Khortytsia Operational Group of Troops.



"Despite reduced activity in some areas, clashes continue across multiple fronts — from Lyman to Vovchansk and Chasiv Yar to… pic.twitter.com/MW4AB5zKaL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

Проблеми в Русия заради войната

Същевременно, украинското партизанско движение "Атеш" съобщи за извършен от негов член саботаж - подпалена трансформаторна подстанция при село Могилци. Последствията - нарушена комуникация и подаване на ток за 629-ти зенитно-ракетен полк (в/п 51857), 21-ва отделна бригада за оперативно предназначение (в/п 3641), както и града, в който са разположени в/п 20007, 03523 и 51084, твърдят от "Атеш". От движението добавят, че е имало проблеми и за 483-то военно следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация и в дистрибуторския склад на компанията "СберЛоджистикс", която изпълнява договори за руското военно министерство.

Отделно, в предприятие на КАМАЗ в град Набережние Челни, в Татарстан, избухна пожар. Засега липсва официална информация с подробности:

A sudden fire broke out at the KAMAZ plant in Naberezhnye Chelny, Russia. The cause and potential consequences of the incident remain unknown. pic.twitter.com/R2CxMQVPTM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2025

А на този фон - в град Стерлитамак, Башкирия, предвиден за участие в парад за 9 май руски танк загуби една от веригите си. Видеокадри от мястото на събитието показаха подробности - и има неофициална информация, че проблемите от това естество са при поне два танка, от съветско време. Всичко това напомня за закъсалия преди години най-модерен съвременен руски танк "Армата" точно за най-важния парад в Русия - Още: Русия не пуска най-хубавия си танк в Украйна, защото е много скъп (ВИДЕО)

A 98-year-old World War II veteran got back in his tank to destroy, as he claims, one last Nazi car



He sent a message for Elon Musk, Tesla, Putin, Trump, and the whole international regressive movement: "We crushed fascism before — and we’ll crush it again".



With Victory Day,… https://t.co/JuBb755i8V pic.twitter.com/ewHLhsQqmp — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2025