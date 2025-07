Тръмп срещу Фон дер Лайен за митата: Президентът на САЩ категорично каза докъде ще стигне (ВИДЕО)

"Г-н Тръмп, може ли да предложите нещо по-добре от 15%? По-добро означава по-ниско ли? Да. Не". Думите са от импровизирана пресконференция на срещата между американския президент Доналд Тръмп и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Шотландия. Счита се, че тази среща е решаваща за бъдещите търговски отношения между САЩ и ЕС. Разговорът с репортерите беше преди двамата да се срещнат при затворени врати.

Donald Trump Met with Ursula von der Leyen in Scotland



Reporter: Can you get a better tariff rate for the EU than 15%?



Trump: Better, as in lower? No. pic.twitter.com/mRof1VIgG5