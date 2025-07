Новите мита между ЕС и САЩ: Тръмп и Фон дер Лайен се договориха бързо

Лидерите на САЩ и ЕС Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен са постигнали споразумение за митата на срещата си в шотландския голф комплекс Търнбъри. Това съобщават европейски източници, цитирани от Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА. Постигнатото споразумение е за мита от 15% за почти всичко в търговията между САЩ и ЕС.

Още: Тръмп срещу Фон дер Лайен за митата: Президентът на САЩ категорично каза докъде ще стигне (ВИДЕО)

Очакванията бяха, че то вероятно ще включва базова митническа ставка от 15% върху повечето стоки от ЕС, но ще сложи край на месеци на несигурност за европейските компании, отбелязва Ройтерс. Тръмп вече заплаши, че ако няма сделка, американските мита за европейските стоки ще станат 30%.

BBC уточнява, че американският президент Доналд Тръмп е заявил, че сделката ще е "чудесна" за автомобилния и селскостопанския сектор. Тръмп многократно настоя, че Съединените щати искат повече възможности в тези сектори в търговията от ЕС. "Добра сделка за всички, ще ни сближи повече", каза още президентът на САЩ, а председателят на ЕК Фон дер Лайен я описа като "голяма сделка".

Good to be in Scotland to meet @POTUS for discussions on transatlantic trade today.



The EU-US trade relationship is the world’s biggest.



I look forward to our talks ↓ https://t.co/pMWoCCwycn