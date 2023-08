Русия пак атакува пристанище на Дунав, в Румъния заснеха пожара (ВИДЕА)

Според ръководителя на региона Олех Кипер, който не даде повече подробности, е бил повреден силоз за зърно. Той заяви, че служители на службите за спешна помощ работят на мястото на последната руска атака и че няма данни за пострадали.

От снимки в социалните мрежи става ясно, че удареният силоз се намира в град Измаил.

Russian invaders attacked elevators with grain in #Izmail. pic.twitter.com/0N9Itv95QM — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2023

По-рано украинските военновъздушни сили заявиха, че руски дронове са се насочили към Измаил, ключово пристанище на река Дунав. Градът е много близо до румънската граница.

⚡️Video supposedly from the Izmail region of Odesa showing the consequences of a Russian kamikaze drone strike on the town pic.twitter.com/F49z9j6Cud — War Monitor (@WarMonitors) August 2, 2023

Припомняме, че преди дни руснаците обстрелваха пристанището Рени на Дунав - на стотици метри от Румъния, която е членка на НАТО, а това предизвика остри реакции от САЩ и Букурещ. Сега се появи видео, заснето от румънската страна на Дунав, показващо пожара в Измаил:

#UPDATE: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN — Faytuks News Δ (@Faytuks) August 2, 2023

Ще се върне ли Русия към зърнената сделка?

Русия обстрелва пристанищата на Украйна, откакто на 17 юли Москва се отказа едностранно от зърнената сделка. Тя пак дава сигнали, че може да се върне към споразумението, но при изпълнение на условията ѝ - т.е. да се позволи да изнася торове и др.

След като се оттегли от сделката за зърно, Русия заплаши да атакува всички кораби, които се насочват към украинските черноморски пристанища, като де факто наложи морска блокада. Появиха се обаче данни, че тя е била пробита: Forbes: Самолети на НАТО са прикривали трите кораба, пробили морската блокада на Русия

Руска атака през изминалата нощ имаше и срещу украинската столица.

