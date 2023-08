Руски дронове отново атакуваха Киев (ВИДЕО)

ОЩЕ: Ужасяващо ВИДЕО от момента на руската атака в Кривой рог, ранените вече са над 50



В оживения киевски квартал Соломянски се намира международно летище. "В Святошински район е имало пожар", каза Кличко, като добави, че никой не е загинал или ранен при нападението.

Най-малко три експлозии са се чули в Киев около 3:00 часа сутринта. В квартал "Голосиевски" части от дрон са паднали на детска площадка, а в нежилищна сграда е избухнал пожар, съобщиха от военната администрация на град Киев, като добавиха, че на мястото на инцидента има служби за спешна помощ.

⚡️🇷🇺⚔️🇺🇦 - #Russian drones attack Kyiv.



Russian forces targeted Kyiv Oblast with Iranian-made drones around 2:20 a.m. local time on Aug. 2, #SerhiiPopko, the head of the #Kyiv City Military Administration, reported on Telegram. pic.twitter.com/6MeDIaJl5E