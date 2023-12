Шолц със заявка да помага повече на Украйна вместо САЩ. Шанс за австралийски изтребители за Киев (ВИДЕО)

Съгласно резултатите, 48% от гласоподавателите на републиканците считат, че Съединените щати дават твърде много помощ на Украйна. Припомняме, че за 2 години без 3 месеца САЩ са отделили около 5% от общия си военен бюджет за само една година в помощ на Украйна от гледна точка оръжия и военно дело. 20% от гласоподавателите на републиканците считат, че сегашното ниво на американска подкрепа е достатъчно, а само 13% смятат, че трябва да се увеличи.

За сравнение – едва 16% от гласуващите за демократите посочват, че военната помощ от САЩ за Украйна е прекалено много. 39% са на мнение, че е достатъчно, а 24% смятат, че трябва да е повече. Сумарно, 31% от участващите в изследването вярват, че Вашингтон дава твърде много на Киев, а 29% са на мнение, че това ниво е достатъчно. 18% смятат, че не е достатъчно – останалият доста голям процент, над една пета, не могат да дадат отговор:

More than 30% of Americans are in favor of cutting aid to Ukraine



This is evidenced by the data of a Pew Research Center poll.



At the same time, 29% of respondents believe that the current aid is enough, while 18% demand its increase. pic.twitter.com/TQcgyL906i — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2023

Заявка за водеща роля от Германия

Междувременно, германският канцлер Олаф Шолц заяви на конференция на партията си (социалдемократите), че Германия трябва да е готова да прави повече в подкрепа на Украйна, когато другите отстъпват. Шолц явно визираше политическата ситуация в САЩ, където републиканците удариха спирачка на процеса: Републиканците в Сената на САЩ блокираха помощта за Украйна и Израел. Шолц изрично предупреди, че Русия на Путин ясно е показала – край на досегашните гаранции за сигурност в Европа, границите могат да бъдат прекроявани чрез военна сила. Германският канцлер смята, че на Путин не може да бъдат правени подаръци с намаляване на германската военна помощ за Украйна, пише Deutsche Welle. Германските социалдемократи подписаха и позиция, че десетилетната приятелска политика специално от тяхна страна в посока Русия е била грешка – символът ѝ е бившият канцлер и силна фигура в руските газови схеми за Германия (Северен поток) Герхард Шрьодер, който не беше поканен на конференцията.

Австралийското издание AFR съобщи, че Украйна се готви да преговаря с Австралия за закупуване на щурмови изтребители F/A-18 Hornet. Става въпрос за самолети, които са с отпаднала необходимост за австралийската армия – 41 изтребители, които се намират във военновъздушната база Уилямстаун от 2021 година насам. 14 от тези самолети може да бъдат подготвени за боеве в рамките на 4-6 месеца и да "служат" за 2 години. Някои специалисти казват, че именно тези изтребители, а не F-16, са по-добри за въздушно прикритие на пехота и механизирани части в близък диапазон на военни действия.

В интервю за руската пропагандна мрежа "Спутник", руски военен твърди, че Руската федерация вече има нова версия на иранските камикадзе-дронове "Шахед" - с реактивни двигатели, които позволяват развиване на скорост от до 800 км/ч, нова навигационна система и възможност да носят 7-8 килограма експлозив. Сегашната най-разпространена версия на дрона е с електродвигател от 50 конски сили, което им позволява да развиват до 200 км/ч. Дроновете носят до 3 килограма експлозив.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

The weather in Ukraine right now. To give you an idea about the circumstances men are fighting in. pic.twitter.com/SDIcbViBwu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2023

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има значително понижение на темпото на боевете през изминалото денонощие. Отчетени са общо 60 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо почти 100 през предишните 24 часа.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основен акцент е, че руската армия явно има за задача да си върне инициативата на фронта и да успее да запише значителни успехи в направленията към Купянск, Бахмут и Авдеевка до президентските избори в Русия (17 март, 2024 година). Зимното време и големите жертви, които са близки до броя на осигурявани нови попълнения за руската армия напоследък обаче поставят под сериозен въпрос този стремеж, отделно вече и Украйна ясно заявява намерението си да укрепва и разширява защитните си позиции в отделни сектори на фронта, откъдето явно не планира да контраатакува: Загубите на руската армия са повече от новите попълнения: Оценка от САЩ за ноември (ВИДЕО)

Frost, rain, snow and cold. Despite these heavy circumstances, the 53rd mechanized brigade keeps performing battle tasks. pic.twitter.com/aZlBYujCCi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2023

При Авдеевка, където е най-горещо, руснаците укрепват вече превзети позиции на изток от града и засега не успяват да пробият в най-горещите точки от север и юг, за да могат да поставят града под реална опасност от обкръжение. В обзора си за деня създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че руснаците превзели пречиствателната станция "Донецк", която се намира до околовръстния път на Авдеевка, на изток. Каналът има и по-голям обзор само за Авдеевка – с твърдение, че за защита на града са прехвърлени 40 батальона от 8 украинска бригада, както и обяснение, че при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) украинците държат позиции в няколко горски пояса и с това пречат на решителен руски пробив към Бердичи. Отделно, от описанието става ясно и, че коксохимичният завод до Степово си е твърдо украинска позиция – руснаците продължават да атакуват там, което правят откакто стартираха операцията за превземане на Авдеевка. От юг "Рибар" говори единствено за укрепване на руски позиции за нови атаки.

(КАРТА) На източния бряг на Днепър промяна в позициите няма – руснаците са направили две големи атаки на украинския плацдарм в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър), а видеокадри на размазана тежка военна техника показват добре резултатът – руско поражение. В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов предупреждава, че украинците се придвижват към Хола Пристан:

Recent Russian "successes" in Krynky, occupied left bank😌Another fruitful day for the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/4k5bkQ9ovj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2023

(КАРТА) В Западното Запорожие, при Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), Пегов твърди, че руснаците успели да отблъснат донякъде украинската армия от Новопокроповка (12 километра южно от Орехов). Имало руски опит за същото при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов), но неуспешно. "Рибар" като цяло потвърждава информацията на Пегов, с уточнение че това са предварителни данни. Вече има украински оценки за замразяване на този фронт, защото нито една от двете армии няма достатъчно сили за нов, по-голям напредък – това е фронтът на третата украинска контраофанзива.

При Бахмут боевете са при Богдановка (5 километра северозападно от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут). Нито в обзора на "Рибар", нито в този на Пегов има индикация за нещо по-различно от досега известното – единствено Пегов сега казва това, което преди над 24 часа каза "Рибар" - че руснаците успели да вземат висока позиция на северозапад от Клещеевка. "Рибар" обаче посочи, че за да бъде върнато селото в руско владение, трябва да бъде превзет високия терен на юг-югозапад, а това дотук не се е случило.

В направлението към Купянск и Луганска област има геолокализирани видеокадри на украински обстрел с касетъчни боеприпаси по руска пехота – защитните действия се извършват от 97-ми механизиран батальон, който произлиза от полка "Азов". Това подсказва минимален руски напредък при Терно, 17 километра западно от Кремена. Основните боеве при Синковка и Петропавловка (9-7 километра североизток-изток от Купянск) обаче си текат, без никакъв значим руски пробив:

ОЩЕ: САЩ да се събудят веднага: Засилващи се критики заради Украйна (ВИДЕО)