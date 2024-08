Русия планира да отвлече F-16 чрез огромен подкуп: Два сценария според военен анализатор (ВИДЕО)

Отмъкването на изтребител F-16 е "цел номер едно" за Русия в момента. Това заяви военният анализатор и бивш служител на Службата за сигурност на Украйна Иван Ступак в интервю за беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

В период, в който Украйна получи първите западни изтребители F-16, Ступак разкри подробности за възможното отвличане на този тип самолети и заплахите за Киев.

"Русия обмисля два варианта: да наеме диверсионна група с човек, който знае как да управлява F-16 (защото руснаците не могат), или да подкупи украински пилот", смята анализаторът.

Според него планът със саботажа "е безумна идея", затова Кремъл се надява на втория вариант. Русия е готова да предложи на украинските пилоти 5 млн. долара и дори повече за отвличане на F-16 - на поне един изтребител, твърди бившият служител на СБУ. Страните от НАТО са предприели мерки за сигурност, за да предотвратят подобен сценарий.

Анализаторът припомни историята на Виктор Иванович Беленко - съветски пилот, който през 1976 г. дезертира на Запад, докато лети със своя МиГ-25. Беленко се приземява в Хакодате, Япония след полет от Владивосток. Той се оттегля от бойно дежурство, преминава на изключително ниска височина над океана и след като каца, предава самолета на американците, които, от своя страна, вече разполагат с достъп до технологията.

"Израел има същия успех, когато египетски пилот каца със самолет в страната през 70-те години на миналия век", отбеляза Ступак. В случая става въпрос за капитан Мухамед Абас Хилми, управлявал съветски лек бомбардировач Яковлев Як-2. Според сведенията той е предал самолета на израелските власти и е поискал убежище.

„Затова сега съм повече от убеден, че руснаците мислят как да вербуват украински пилоти“, каза анализаторът, припомняйки историята на Максим Кузминов – руски пилот, който кацна с хеликоптер в Украйна, а впоследствие бе убит в Испания: Киев: Убитият в Испания руски пилот се е ползвал с "план за защита" (ВИДЕО).

„Представете си, ако загубим самолет по този начин. Това ще е имиджова и морална загуба за Украйна. Затова е сигурно, че когато тези изтребители биват прехвърлени (в Украйна), всяко тайно оборудване, свързано с НАТО, ще бъде премахнато от тях. Като с танковете Abrams – получихме обикновени танкове. Сега ще получим обикновени изтребители. Това е в случай че, опази Боже, Русия, или още по-лошо – Китай, придобият достъп до модерно оборудване на НАТО“, заяви Ступак.

