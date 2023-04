Русия се мъчи да се присламчи към Китай за война със Запада, в Бахмут се лее кръв (ВИДЕО)

Шойгу беше на посещение в Ню Делхи, Индия, където имаше среща на Шанхайската организация за сътрудничество. Именно там руският военен министър повтори външнополитическата реторика на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин – че трябва да има мултиполярен свят, а не доминиран от Запада. Шойгу настоя, че САЩ и НАТО провокират конфликти с Русия и Китай и че Западът опитва да победи Руската федерация през войната в Украйна, с което да заплаши и Китай. Затова той покани членовете на Шанхайската организация за сътрудничество на 11-тата Московска конференция за международна сигурност, където да се договорят за рамка, в която да си сътрудничат по-тясно във военно отношение – обмен на информация, съвместни военни учения, развитие на военни партньорства.

В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира, че казаното от Шойгу е продължение на опитите на Путин да развие доктрината "дружба без граници" с Китай, защото руският президент е наясно, че в момента само Китай има военната и икономическата мощ да бъде реална движеща сила на съюз срещу Запада. Китайският президент Си Дзинпин обаче не прегърна тези желания на Путин и постави граници на сътрудничеството с Руската федерация, като акцентира върху китайския план за мир, който обаче няма как да бъде приет от Украйна предвид липсата на изрично условие руските сили да напуснат окупираните украински земи. За Китай войната в Украйна е изгодна, защото може да се възползва и да източва руски ресурси на безценица. Едва ли усилията през Шанхайската организация за сътрудничество ще доведат до нещо различно, коментира ISW.

(КАРТА) Междувременно, на фронта в Украйна най-горещите места си остават Бахмут и Маринка. През изминалото денонощие са извършени общо 48 руски пехотни атаки по целия фронт, казват от украинския генерален щаб в сутрешната си сводка. Парирани са по-сериозни руски атаки при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и в посока Часов Яр, казват украинците. За пръв път щабът изрично споменава руска пехотна атака в посока на Часов Яр.

Вече е категорично ясно – руснаците са при Индустриалния колеж на Бахмут, в южната част на града. Това е точка, от която те могат да упражняват по-силен натиск за прекъсване на път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут, след като няколко месеца не успяха да прекъснат тази логистична артерия при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). При Индустриалния колеж беше взривена висока сграда, която е важна за украинската отбрана – какви са точните причини, след като явно това е сторено от украинците, не е ясно, но високите сгради в тази част на града са много важни за успешната защита. Това събитие се разглежда като "малък, но важен пробив" от един от известните руски военни пропагандисти – Семьон Пегов.

