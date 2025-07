Русия удари Украйна с 450 дрона и ракети. Град, далеч от фронта, преживя най-масираната атака (ВИДЕО)

Русия изстреля над 420 дрона и над 20 ракети през нощта, като нанесе удари по Киев, Харков, Ивано-Франковск и други градове. Поразени са детски градини, домове и граждански обекти. Най-малко двама души са убити, а 15 са ранени (включително дете на 12 г.), съобщи на 21 юли украинският президент Володимир Зеленски. "Трябва да увеличим броя на прехващачите и само истинският натиск може да спре тази агресия", призова той съюзниците на Украйна.

