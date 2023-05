Русия замрази банковите сметки на финландското посолство

Говорител на ведомството уточни пред "Ройтерс", че банковите сметки на посолството на Финландия в Москва и на консулството в Санкт Петербург не функционират, но отказа да коментира повече.

Руската централна банка не е отговорила на молбата за коментар.

Финландия е в контакт с руските власти по въпроса, съобщава местното издание Helsingin Sanomat.

"Ситуацията е сериозна и въпросът се разследва", заявиха от комуникационното звено на министерството пред вестника.

ОЩЕ: Финландия и Швеция в повишена бойна готовност заради руски военни кораби близо до електропреносните мрежи

The #Finnish Foreign Ministry reports that #Russia has frozen the bank accounts of the Finnish Embassy in Moscow and the Consulate General in St. Petersburg. pic.twitter.com/2C8dpctrpD