Танк със знамето на ЕС се появи в руско село (ВИДЕО)

Публикувано е и видео, което явно е заснето от къща - снимащият дава гледна точка от прозорец и се вижда танк, върху който има знаме на Европейския съюз:

Дали обаче става въпрос за "западен танк" наистина е отделен въпрос - Горковски е на самата граница между Русия и Украйна. Именно в този регион, т.нар. Легион "Свобода за Русия" организира няколко диверсионни операции. Досега обаче не е известно т.нар. "руски доброволци" да разполагат с танкове. В края на пролетта на миналата година имаше скандал именно с тази паравоенна формация - дали не са получили американска военна техника за атака на цели на руска територия: САЩ проучват дали американски машини са ползвани за атаката в Белгородска област

Легион "Свободна Русия" беше обвързан и с т.нар. Руски доброволчески корпус - лицето на корпуса е стар познайник на руските и западните служби, припомнете си: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

Малко след публикуване на материала в официалния канал в Телеграм на легиона се появи приветствие с видео от руско-украинската граница. Видеото е същото, което се появи в "Белгород Онлайн":

❗️❗️BREAKING ❗️❗️



Legion "Freedom of Russia", Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion ( all fighting for Ukraine ) entered the Kursk and Belgorod regions of the Russia as part of a joint operation.



❗️ Heavy equipment has been deployed for this operation, and small… pic.twitter.com/oKjov6uv2B