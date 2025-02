Руски шпионски кораб изпадна в беда, но не прие помощ от НАТО (АУДИО)

Руски шпионски кораб в Средиземно море се е запалил, но въпреки бедата, в която е изпаднал, не е отговорил на предложението за помощ от кораба на НАТО. Инцидентът е станал на 23 януари край сирийското крайбрежие. Информацията съобщава Associated Press, позовавайки се на получени специално за медията аудио от предаването. Материалите са събрани от кораб от държава от НАТО, оперираща наблизо. Излъчването, според военни служители, е дошло от руския шпионски кораб "Килдин". Корабът е бил пълен с оборудване за събиране на разузнавателна информация.

