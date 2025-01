Руснаците са се сбогували с команден пункт в Рилск и със станция за управление на дронове (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщава, че украинските войски „учтиво почукали“ на команден пункт на военна група "Курск" на руските въоръжени сили. С това се потвърждава удар в град Рилск, където украинската армия твърди иронично, че е имало „приятелско посещение“ и „топли поздрави“. Пунктът „внезапно“ престанал да съществува, гласи съобщението на генщаба. "Този удар беше част от кампанията за лишаване на противника от възможността ефективно да координира военните операции и логистиката", обявиха от украинската армия, която от август 2024 г. насам провежда трансгранична кампания в Курска област.

Сутринта на 31 януари руските Telegram канали съобщиха за атака в Рилск, според която са били използвани 5 далекобойни ракети ATACMS - уж всички били "свалени".

В Telegram канала на местния губернатор Александър Хинщайн няма никаква информация.

This morning, Russian local channels reported about an attack in Rylsk, reportedly 5 ATACMS were used and according to them 'were shot down'. pic.twitter.com/Ww8xhvpqzs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Поразена руска станция за дронове, взривове в окупираните земи

Украинските военни нанесоха удар и по станция за управление на дронове „Орлан“. От групата на силите „Хортиця“ съобщават, че наземната контролна станция е била открита от разузнавачи от 14-и безпилотен полк и веднага след това е нанесен удар:

Ukrainian forces launched a strike on an "Orlan" drone control station. As reported by the "Khortytsia" group of forces, the ground control station was detected by scouts from the 14th UAV Regiment and struck right after. pic.twitter.com/h9enEsm2iI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Генералният щаб на украинската потвърди също, че през нощта на 31 януари украински дронове са нанесли удар по рафинерията на „Лукойл“ във Волгоград - една от най-големите в Русия. Нападението е предизвикало експлозии в това ключово съоръжение, снабдяващо руските сили, както показаха по-рано видеокадри от мястото: Украйна в атака: Пак рафинерия на "Лукойл" гори, известен руски петролен терминал не работи след успешен удар (ВИДЕО).

Междувременно се съобщава за отекващи взривове в окупираната част на Донецка област и за активни действия на руската противовъздушна отбрана.

Very loud over occupied Donetsk, multiple explosions and Russian air defense at work. pic.twitter.com/tQsOFRoMlw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Опасност от атака с морски дронове пък има на анексирания през 2014 г. от Русия полуостров Крим, съобщават местни мониторингови канали. Според "Кримски вятър" над Севастопол има повишена активност на хеликоптер Ми-8, но вероятно това е свързано с провеждани от руснаците военни учения.

