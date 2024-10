105 руски дрона срещу Украйна за нощ: Латвия взема мерки, за да се пази от тях (ОБЗОР - ВИДЕО)

Латвия реши да усили противовъздушната си отбрана (ПВО) в близост до руската граница, след като наскоро руски дрон падна на латвийска територия след поредната широкомащабна руска атака срещу Украйна. И тази нощ има данни за десетки дронове, изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна – първоначалните данни сочат като основна цел Киевска област. Официалната сводка на украинските ВВС сочи, че са изстреляни 105 руски дрона клас "Шахед", 78 от които са свалени, а още 23 са "приземени" с електронно заглушаване, като 102-рият е отклонен към Беларус.

Министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс обяви, че латвийските военновъздушни сили са разположили мобилни бойни групи, оборудвани с ракети за противовъздушна отбрана. Базата им е в района на Латгале, близо до руско-латвийската граница. Освен това Латвия е поставила специализирани радари по границата за откриване на дронове. Спрудс потвърди, че в операцията за противовъздушна отбрана активно участват както професионални военни, така и членове на Латвийската национална служба за отбрана.

Решението идва в отговор на катастрофата на руски дрон клас "Шахед" на 7 септември в латвийската община Резекне, близо до руската граница, коментира в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Продължава спадът на интензивността на боевете в Украйна, но тя си остава доста висока. За денонощието на 2 октомври на украинския фронт (без Курска област) са станали 142 бойни сблъсъка, което е с 13 по-малко на дневна база. Увеличили са се руските артилерийски обстрели – малко над 4500 при малко над 3800 на 1 октомври, броят на хвърлените от Руската федерация авиационни бомби остава като цяло непроменен и много висок – 126. Всичко това е посочено в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления са Покровското, Кураховското и Торецкото. В Покровското направление украинците отчитат 29 спрени руски пехотни атаки, в Кураховското – 27 отбити руски пехотни атаки, а в Торецкото – 20 руски пехотни атаки. По 14 са те в Купянското и Лиманското направление, като за лиманското направление руският военен министър Андрей Белоусов твърдо обяви превземане на Макеевка и напредък към Рубци, на източния бряг на река Оскил, без и досега да има потвърждаващи геолокализирани видеокадри.

(КАРТА) В Покровското направление най-голяма концентрация на руски сили е имало в Николаевка, съвсем близо на северозапад от Селидово, по данни на украинския генщаб. Има данни от украински източници, че от югозапад, при Цукурино, руските сили са овладели местното сметище, което посочва и популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – многократно вече беше коментирано, че руската армия опитва да обкръжи Селидово по подобие на Угледар и че Селидово е непосредствената цел в Покровското и Кураховското направление, за да се подсигури южният фланг за атака на самия Покровск:

Ukrainian tankers from the 59th Motorized Brigade shooting directly at Russian positions near Tsukuryne. pic.twitter.com/JyhUgKyrWy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2024

Продължава "евакуацията на местното население" - с тези цинични думи "Рибар" описва ситуацията в поредния сринат до основи от руснаците украински град, в случая Угледар, където допреди малко повече от 24 часа по официални украински данни бяха останали 107 цивилни. Боевете в района на града не спират, има видеокадри от югозапад, при Павловка:

Ukrainian forces from the 72nd Mechanized Brigade attacked a Russian infantry platoon in Pavlivka, near Vuhledar, using artillery and FPV drones. The attack was carried out by the "Totem" unit from the brigade's 3rd mechanized battalion. pic.twitter.com/9M64XA7GW5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2024

На този фон, политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке се изсмя на руски оценки как в Угледар били пленени 870 украински войници (72-ра бригада защитаваше града 25 месеца с около 2000 души). Той коментира кадри, показващи няколко пленени на легло ранени украински войници и направи оценка, че повече от 50 украински войници едва ли са паднали в плен:

So yes, of course a number of Ukrainian soldiers, as always, must remain inside and secure of the withdrawal. However, I would be very surprised if the number of POWs would exceed 50, most of them wounded prior the Russian takeover. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 2, 2024

Доста голямо разминаване в официалната украинска и руска информация за Северското направление, което е спомагателно за Лиманското и за Краматорското. Руският военен министър Андрей Белоусов обяви, че е превзето село Верхнокамянско, а украинският генщаб съобщи, че на 2 октомври не е имало нито една руска пехотна атака в сектора. Геолокализирани видеокадри, които да потвърждават руската версия, все още няма.

В Курска област паритетът е отдавна видим – украинците не продължават да натискат с всички сили напред, руснаците не могат да организират широкомащабна ефективна контраофанзива операция, за пореден ден всичко това личи в обзора на "Рибар".

Русия се готви за атаки в Запорожка област, но не и за широкомащабна операция. Това заяви говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин. Той визира конкретно районите на Работино и Приютно, където в последния месец има данни за руски напредък по някои позиции.

