Всеки, който дори малко следи ситуацията, знае за обещанието на Доналд Тръмп да спре огъня в Украйна за 24 часа. Само че дори да се случи, ще е трагично късно - защото още през септември, 2024 година, The Wall Street Journal публикува материал, в който разказва подробно за 1 000 000 убити и ранени руснаци и украинци във войната, главно военни жертви. Ако се екстраполира това число от момента, в който преди 32 месеца за пръв път беше предложено прекратяване на огъня, тогава може да се каже, че издействано от Тръмп прекратяване на огъня ще дойде твърде късно, за да спаси 750 000 войници и невинни мъже, жени и деца, убити или ранени в тази ужасна война (бел. ред. - всъщност украинската оценка за убитите и ранените тежко руски войници, само руски войници, е почти 770 000 към сутринта на 20 декември). Още: Зеленски назова точния брой убити и ранени украински войници

Една от историите за "провалените" и "саботирани" преговори за прекратяване на огъня между Украйна и Русия беше публикувана в The Guardian през април тази година под заглавие: "Наистина ли Борис Джонсън саботира мирните преговори между Русия и Украйна? Реалността е по-сложна.": Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Статията акцентира върху "слабо разбраните мирни преговори, които се водеха между Русия и Украйна през пролетта на 2022 година в Турция. Тези преговори - проведени предимно в Истанбул - се превърнаха във фокус за критиците на войната в САЩ, които често твърдят, че Западът, и по-специално тогавашният британски премиер Борис Джонсън, са саботирали тези преговори и са попречили на успешното прекратяване на огъня. Такъв аргумент налага и руският диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца - например в станалото печално известно интервю с Тъкър Карлсън: 5-те лъжи в интервюто на Путин с Тъкър Карлсън

Джонсън нарече съобщенията "глупости", а администрацията на Байдън "танцува" по въпроса и преговорите. Разбира се, Байдън и семейството му "танцуват" по темата за Украйна от десетилетие. Знаейки това, е важно да отбележим два много важни и дълбоко любопитни въпроса. И двата възникват по времето, когато президентът Джо Байдън беше вицепрезидент в администрацията на Барак Обама - Още: "Спрете обажданията до Москва и неморалните манипулации": Украйна избухна срещу Унгария за "коледното примирие"

Първо, каква роля изиграха Белият дом и Държавният департамент на Барак Обама в свалянето на бившия президент на Украйна Виктор Янукович през 2014 г.? Има много новинарски репортажи и анализи, които разглеждат този въпрос. Един от тях, който представлява особен интерес, е публикуван от института CATO през август 2017 г., много преди инвазията, и е озаглавена "Американското лицемерие в Украйна", пише Дъглас Маккинън. Още: "Трябва да спрем това клане": Тръмп ще говори с Путин, но не разкри какъв е планът му за мир (ВИДЕО)

⚡️ Russian losses are five times (!) higher than Ukrainian losses, says Trump’s special envoy Kellogg.



He noted that wave attacks with massive casualties are typical for Russians, similar to North Koreans. "This is a war of attrition, just like in World War II." pic.twitter.com/QC86uk0yeg