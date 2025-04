Само родените като жени са жени: Върховният съд на Острова със знаково решение (ВИДЕО)

Върховният съд на Великобритания постанови, че законът за равенството на Обединеното кралство определя жената като лице, родено биологично женско. Съдия Патрик Ходж каза, че петима съдии от Върховния съд са постановили единодушно, че „термините „жена“ и „пол“ в Закона за равенството се отнасят за биологична жена“. Решението означава, че транссексуално лице със сертификат, който го признава за жена, не трябва да се счита за жена за целите на равенството.

ОЩЕ: Затворите в Англия и Уелс поставиха рекорд

‼️ UK Supreme Court rules that law defines women as people born biologically female



The court sided with campaign group For Women Scotland, which brought a case against the Scottish government arguing that sex-based protections should only apply to people that are born female.… pic.twitter.com/7l9GrOFYV2