"Победата на Украйна е в интерес на американския народ", заявиха на пресконференция американски конгресмени в Киев. Те обещаха постоянна подкрепа на Украйна в нейната борба за свобода, като подчертаха, че тя е в съответствие с интересите на Съединените щати.

⚡️Ukraine's victory is in the interests of the American people – U.S. congressmen



During a press conference in Kyiv, the delegation pledged ongoing support to Ukraine in its fight for freedom, emphasizing that it aligns with the interests of the United States. pic.twitter.com/O3zubJ7cev