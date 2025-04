Шефът на градския съвет на Днипро бе взривен, след като същото стана с кадировци в окупирана Украйна (СНИМКИ)

Местният депутат и ръководител на украинския градски съвет на Днипро Юрий Федко почина в болница, след като колата му се взриви на 4 април. Това съобщиха от партията „Пропозиція“, на която чиновникът е бил член. „Полицията е квалифицирала инцидента като терористична атака и е образувано наказателно дело. Служителите на правоохранителните органи работят по три версии: престъпление по поръчка на руските специални служби с цел дестабилизиране на обстановката в страната, враждебни отношения между жертвата и вероятния престъпник или професионална дейност“, се казва в съобщението.

Сутринта отделът за комуникации на полицията в Днепропетровска област заяви, че около 07:40 ч. служителите на реда са получили сигнал за взрив. „Пострадали са шофьорът на автомобила - местен служител, и съпругата му“, отбелязват от полицията.

Във връзка с това към мястото на инцидента са се отправили първият заместник-председател на Националната полиция - началникът на Главното следствено управление Максим Цуцкиризде, служители на полицията, Службата за сигурност на Украйна и прокуратурата.

„Въпросът за правната квалификация е в процес на разрешаване. Изясняват се всички обстоятелства на инцидента“, отбелязват от полицията, цитирани от УНИАН.

Отделно от това бяха нанесени щети по сградата на областния съвет в Днипро след нощната атака от страна на Руската федерация. Кадри, публикувани от ръководителя на Днепропетровския областен съвет Николай Лукашук, показват разрушенията.

По думите му, няма пострадали. При нападението срещу града обаче са били ранени поне трима души, съобщиха местните власти.

В окупирания Мелитопол в Запорожка област на Украйна, която беше незаконно анексирана от Русия, вчера е бил унищожен брониран автомобил на силите на чеченския лидер Рамзан Кадиров, съобщава украинското разузнаване. Според информацията са елиминирани най-малко петима членове на батальона „Ахмат".

