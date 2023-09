Шизофрения, олигофрения и глухота - не са пречка за руснаците да отидат на фронта

Самият списък се състои от 26 точки - сред заболяванията са: ХИВ, хепатит В и С, захарен диабет, всички форми на активна туберкулоза, наркомания, липса на крайници и бъбреци.

Представителят на правозащитния проект "Военни адвокати" коментира пред телеграм-канала "Можем объяснить" за кого се отнася заповедта на военния руски министър и какво се е променило.

Заповедта на Шойгу е допълнение към закона от лятото (24 юни 2022 г.), който разреши да се сключва договор с ограничено здравно годни (категория В) и подсъдими. Заповедта се отнася до желаещите доброволно да сключат договор с военното министерство на Русия по време на война и мобилизация.

Russian authorities will now be able to send deaf, oligophrenic and schizophrenic people to the front line



Yesterday, Russian Defense Minister Sergei Shoigu approved a list of diseases with which citizens will not be able to serve under contract during mobilization, martial law… pic.twitter.com/SwmRLNybgq