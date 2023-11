След данни за провал: Русия обяви успешен тест на ракета с ядрена глава (ВИДЕО)

Руското военно ведомство съобщава, че стратегическият крайцер "Император Александър Трети" успешно е изстрелял междуконтиненталната балистична ракета с морско базиране от Бяло море.

В съобщението се казва, че изстрелването е последният етап от изпитанията и сега крайцерът трябва да бъде приет на въоръжение в руския флот.

#Russia's Defense Ministry has announced the successful test of the "Bulava" intercontinental ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead.



The Russian military agency says the Emperor "Alexander the Third" strategic cruiser has successfully launched the "Bulava"… pic.twitter.com/y3ODXZl3Jn