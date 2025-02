С магарета напред към Киев - руски депутат одобри (ВИДЕО)

С магарета напред към Киев - нормално е на фронтовата линия. Това заяви руският депутат Виктор Соболев, който е член на военната комисия в Думата (долната камара на руския парламент). Соболев коментира темата, след като руското военно министерство официално даде разрешение едно от звената за транспорт на руската армия на фронта в Украйна да ползва "жива товарна сила" в лицето на магарета.

Seems that the Russian army has reached a new, qualitatively different stage of development, one that Putin had been promising. Due to a shortage of military equipment, the use of animal-drawn transport has increased, particularly DONKEYS, for transporting ammunition and… pic.twitter.com/ZRdTMZhlam