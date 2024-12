Нова украинска атака със западни ракети в Русия (ВИДЕО)

Руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила 10 ракети, изстреляни по цел (или повече от една) в Ростовска област. Това обяви губернаторът на областта Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм. Украински източници съобщиха, че става въпрос за атака с британско-френски крилати ракети Storm Shadow/SCALP - ако е така, това е първи такъв случай във войната в Украйна досега.

Още: Западните ракети смиряват Русия - нови данни. Руски страх за нова украинска офанзива като в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

For the first time in the entire war, Storm Shadow/SCALP cruise missiles targeted the Rostov region of Russia.



(Video -1, Photo -2): Debris of one of the Storm Shadow/SCALP missile in Rostov region of Russia;



(Video -3): Impacts;



(Video -4): Very dense air defence activity. pic.twitter.com/oumN2l64ia