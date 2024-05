След Зеленски: Русия обяви за международно издирване и Порошенко

В базата данни на издирваните лица на ведомството са публикувани снимките на Зеленски и Порошенко, годините на раждане и родните им места, съответно 1978г., Кривой Рог, Днепропетровска област и 1965г., Болград, Одеска област.

В съобщенията, придружаващи личните данни се посочва, че двамата са обявени за издирване по член от Наказателния кодекс на Руската федерация, като не се уточнява за какво точно.

Former Ukrainian President Poroshenko is now also wanted in the Russian Federation. pic.twitter.com/l7tXBnc8bN