Русия обяви украинския президент Зеленски за международно издирване

Пресслужбата на Министерството на вътрешните работи на Русия не съобщава каква е причината за образуването на наказателно дело срещу Владимир Зеленски. На 2 май председателят на Кримската междуетническа мисия Заур Смирнов призова да бъде образувано дело срещу Зеленски за организиране на атаки срещу Крим и „реанимиране на нацизма в Украйна“.

The Russian Ministry of Internal Affairs has put Zelenskyi on the wanted list under the Criminal Code article, state agency RIA reports. pic.twitter.com/FsFbSKz3XB