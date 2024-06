Това е важно да се установи след взривовете на плажа Учкуевка на 23 юни, тъй като Русия обвинява Украйна за нападение с ракети и САЩ - заради това, че украинските сили уж използвали американски далекобойни ракети ATACMS. Външното министерство в Москва дори привика посланика на Щатите Лин Трейси.

В неделя ракети паднаха на севастополския плаж в окупирания Крим. Четирима души бяха убити, а повече от 150 бяха ранени - такава е информацията на назначения от Кремъл "губернатор" Михаил Развожаев.

Първоначално руската страна заяви, че украинските въоръжени сили са атакували Севастопол с американски ракети ATACMS. Една от тях е била свалена от руската противовъздушна отбрана точно над плажа, а отломките са паднали върху хората, твърдеше режимът на диктатора Владимир Путин.

По-късно Москва се отказа от тази версия и обвини Киев в умишлено нападение срещу плажа.

Но според експерти това е малко вероятно. Откритите на плажа фрагменти приличат на части от ракети от руската зенитно-ракетна система "Тор". Тя изстрелва противовъздушни управляеми ракети 9М330, предаде руската служба на Bild, публикувайки снимки.

След нападението местните жители се оплакваха, че не е имало никакви сигнали или предупреждения за въздушна тревога. Четирима души са загинали.

Режимът в Кремъл е обвиняван, че нарочно поставя военни обекти - които са легитимни цели за украинските сили - сред цивилно население.

Междувременно Русия прибра останките на самолета Ил-76, свален на 24 януари в района на Белгород: Кой свали Ил-76 и имаше ли военнопленници на борда: Подрежда ли се пъзелът?

Москва твърди, че самолетът е бил улучен от система "Пейтриът". Русия твърди, че на борда е имало 65 украински военнопленници, които са се отправили за размяна, но така и не предоставя доказателства за тези свои твърдения. New York Times през февруари писа, че ракета "Пейтриът" вероятно е свалила Ил-76.

