Spiegel: Украйна получи система за противовъздушна отбрана от типа IRIS-T от Германия

Следете развитието на войната в Украйна тук

Вчера сутринта Русия обстреля градове в Украйна, при което загинаха цивилни и на места прекъсна електрозахранването и отоплението. Очевидно ударите бяха в знак на отмъщение за взрива на Кримския мост, обявен от руския президент Владимир Путин за терористична атака. След нападенията се появи информация, че Берлин ще изпрати общо четири системи IRIS-T за Украйна.

In October, Ukraine will receive the latest IRIS-T air defense system, which even the Bundeswehr does not have - the German ambassador pic.twitter.com/OjsjK7Qhvz