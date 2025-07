Природата протестира срещу руската пропаганда: Вижте (ВИДЕО)

Мълния е ударила телевизионната кула Останкино в Москва, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х. Медията определя случващото се като своеобразен протест на природата срещу руската държавна пропаганда, тъй като именно чрез кулата се разпространяват телевизионни и радио-сигнали - всички контролирани от руската държава и разпространяващи пропаганда. Инцидентът е станал днес, когато руската столица е била ударена от проливни дъждове и гръмотевични бури, допълва и прокремълският сайт news.ru.

Видеото показва мълнии, проблясващи над града и как светкавица преминава през телевизионната кула в Останкино. Небето е покрито със сиви облаци, след което дъжд се изля над Москва.

