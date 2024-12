„Този ш**ан Al“: Преводаческите умения на външното министерство на Лукашенко (ВИДЕО)

Езиков скандал се разигра по време на официална среща между президента на Беларус Александър Лукашенко и президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян. Когато Лукашенко спомена „този нещастен изкуствен интелект“, преводачът избра по-колоритен превод и фразата излезе като „този шибан изкуствен интелект“. Президентите на ОАЕ и Беларус проведаха среща, на която обсъдиха двустранните отношения. Двете страни обмениха мнения и по редица регионални и международни въпроси от общ интерес.

The diplomatic translation skills of Lukashenka's Foreign Ministry



During an official meeting between Lukashenka and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a linguistic scandal unfolded. The translator from Belarus's Ministry of Foreign Affairs appeared to have borrowed the…