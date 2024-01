Трета поредна атака на Украйна срещу Крим за два дни (ВИДЕО)

Подробностите какво точно е станало обаче все още са оскъдни. Със сигурност Кримският мост е бил затворен – има видеокадри, които го показват:

Абонати на украинския телеграм канал "Кримски вятър" съобщават за поне 10 взрива в Евпатория. В Twitter има непотвърдени твърдения, че именно там е била насочена основната атака. Циркулират непотвърдени твърдения за атака срещу руското военно летище в Саки (КАРТА), както и в Михайловка (КАРТА), където също има военно летище. За Михайловка има данни, че отломки са паднали в частно жилище. Руският военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично пише за свалени 4 ракети Storm Shadow, изстреляни от изтребител-бомбардировач при Николаев и че атаката е била срещу летището в Саки:

Същевременно ръководителят на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов изрично заяви, че няма потвърждение на информацията, че командващият руския генщаб генерал Валерий Герасимов е загинал при масираната украинска атака срещу Крим в нощта на 4-ти срещу 5-ти януари. Такива слухове тръгнаха от канала в Телеграм "Кремлевская табакерка", който в Русия е считан за украински подривен канал, макар да претендира, че е руски: Слухове: Началникът на руския Генерален щаб е загинал при атаката в Крим?. За тази атака потвърдено украинското военно командване съобщи, че са унищожени руски складове с оръжия и боеприпаси при Първомайско, на 82 километра от Симферопол: Масирана украинска атака: 50 дрона по Крим, взривове в Новоросийск и Белгород (ВИДЕО)

"I don't have any information confirming this," Budanov comments on the information about Gerasimov's alleged liquidation in Crimea.



An amplified fable. Let's move on. pic.twitter.com/Qh5eGzOPnH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Сутрешната сводка на украинския генщаб рискува позната картина – интензивността на бойните действия си остава приблизително същата, каквато е от 10-тина дни насам, с 62 бойни сблъсъка за цялото денонощие по целия фронт. Забелязва се известно укротяване на руския натиск при Авдеевка – 21 спрени руски пехотни атаки, като 17 от тях са от юг, при Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) и Невелско. 15 отбити руски пехотни атаки има при Маринка, Победа и Новомихайловка – тоест югозападните предградия на град Донецк. 13 са отбитите руски пехотни атаки при Кринки, на източния бряг на Днепър – навсякъде другаде буквално няма руска активност.

The 110th mechanized disabled yet another tank in the Avdiivka direction and finished it off with several FPV drones. pic.twitter.com/5tBTUs8K6Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2024

Destruction of two Russian 2S9 Nona-S in the Zaporizhzia direction pic.twitter.com/ULGk6boeVw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2024

Че няма никакви особени промени личи и от обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов – по основните направления на фронта той изброява къде има боеве и че няма промени в обстановката. А "Рибар" дори не публикува дневен обзор.

Предвид медийният шум как до 15 януари Русия се готви да атакува Харков, украинският военен експерт Константин Машовец коментира тази тема. Според него, в момента в Белгородска област има около 12 000 руски войници. Това е крайно недостатъчно за успешна атака срещу Харков, подчертава той. Но Машовец предупреждава, че заради гористо-хълмистия терен по границата руснаците могат да използват прикрития и да опитат да направят изненадваща атака, а имат и въздушно превъзходство. Той изрично изтъква, че до Харков има четири удобни асфалтови пътя, което би подпомогнало логистиката при опит за бързо настъпление. Разбира се, такова настъпление много зависи от това биха ли успели руските войници да пробият украинската отбрана на границата – а основният въпрос пред руското военно командване е откъде да се вземат толкова войници, че да се прави атака срещу милионен град като Харков: Това не е Бахмут или Авдеевка, напомня украинският военен анализатор. Едно е да се браниш с 12 000 души, друго е да атакуваш с 40 000 – 50 000 души и то като едновременно опитваш да го правиш и в направлението към Купянск, и при Авдеевка, че и при Бахмут. Най-малкото логистиката – боеприпаси, медицинско обслужване, гориво за машините, е несравнимо по-сложна. "Има много повече неблагоприятни, отколкото благоприятни фактори за пехотна атака срещу Харков", заключва Машовец. За него единственото възможно за руснаците до 15 януари е да извършат тактически операции в ограничен мащаб и то само ако увеличат числеността на военните си в Белгородска област.

Интересно изказване направи говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат. Той твърди, че Русия може да произвежда най-много по 2-3 самолета Су-34 годишно заради западните санкции, които пречат на руснаците да се сдобият с необходимите компоненти за по-бързо производство. Само през декември 2023 година украинците свалиха поне 4 такива самолета.

