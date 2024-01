Слухове: Началникът на руския Генерален щаб е загинал при атаката в Крим?

Информацията не е потвърдена и по всяка вероятност е фейк, но за сметка на това е извън съмнение, че действително украинците са поразили команден пункт на руската армия в Крим и са нанесли сериозни щети по отбранителната система на полуострова, което потвърди говорителката на Южните сили за отбрана Наталия Хуменюк.

BREAKING:



Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.



Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russia’s First Deputy Minister of Defence.



The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn