Тръмп с обновен план за Украйна - допуска гаранции за сигурност и отделна мироопазваща мисия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин предложи двустранни разговори с Украйна за първи път от самото начало на войната, която той започна през февруари 2022 г. В разговор с прокремълския репортер Павел Зарубин стопанинът на Кремъл заяви, че Москва била отворена за всякакви мирни инициативи и очаквала същото от Киев - въпреки че диктаторът така и не прие 30-дневното пълно прекратяване на огъня, на което Украйна се съгласи преди повече от месец. "Винаги сме говорили за това, че имаме положително отношение към всякакви мирни инициативи. Надяваме се, че представителите на киевския режим ще се чувстват по същия начин", бяха точните думи на Владимир Путин, цитирани от Reuters.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция "Интерфакс", уточни пред репортери: „Когато президентът каза, че е възможно да се обсъди въпросът за ненанасяне на удари по граждански обекти, включително двустранно, президентът имаше предвид преговори и дискусии с украинската страна". Какво каза в цялост диктаторът за атаките по цивилни обекти, припомнете си тук: Путин призна, че руски ракети са ударили граждански цели в Суми и Кривой Рог (ВИДЕО).

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има желание да обсъди спиране на нападенията срещу цивилни обекти, макар да не отговори директно на предложението на издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл. Той обяви, че Украйна ще настоява за безусловно прекратяване на огъня по време на срещата със съюзниците от САЩ и ЕС на 23 април в Лондон. Въпреки че Русия отхвърли предложението на Киев за удължаване на примирието за Великден, което траеше в продължение на 30 часа, но беше нарушено безброй пъти, Украйна настоява да не се нанасят удари по гражданската инфраструктура.

Путин отново заяви, че отхвърля пълното прекратяване на огъня, предложено от Зеленски и САЩ - за минимум 30 дни. На 21 април диктаторът заяви, че Украйна се опитвала да „изземе инициативата и да говори за разширяване“ на примирието. Русия ще трябва „внимателно да оцени всичко“, каза Путин.

Акцентите в новия план на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп нито потвърди, нито отрече публикувания от няколко световни медии план на администрацията му за мир в Украйна, който включва признаване на незаконно окупирания през 2014 г. полуостров Крим за руски. Републиканецът заяви, че е имал „добри срещи с Русия и Украйна“, но отби репортерски въпрос относно предложението на САЩ Крим да бъде признат и от Вашингтон, и от Киев за част от Русия: За мир в Украйна: Тръмп пак притиска първо Киев с неща, за които Зеленски каза "не".

Тръмп изрази надежда, че Русия и Украйна ще сключат споразумение тази седмица, като вероятно имаше предвид общо споразумение за прекратяване на огъня, което ще предшества бъдещи мирни преговори. Той обяви намерението си в близките дни да представи публично план за мирно разрешаване на войната в Украйна. Вече явно допуска гаранции за сигурност, макар това да не е потвърдено - според него инициативата може да включва европейски военни, които да следят спазва ли се бъдещо прекратяване на огъня. „Ще ви дам пълна актуализация през следващите три дни“, каза той пред репортери.

Въпреки че официалните условия остават неясни, високопоставен служител на администрацията казва пред New York Post, че планът може да включва въвеждането на така наречените "сили за подсигуряване", които ще бъдат част от система от гаранции за сигурност за Украйна. Обмисля се и идеята за създаване на отделна мироопазваща мисия - съвместна комисия от представители на Русия, Украйна и неутрална трета страна, която не е членка на НАТО. Тя също ще следи за спазването на евентуално примирие. Друг възможен компонент на мирното предложение е участието на САЩ, но не като пряко военно присъствие, а като „парична сила заедно с трета страна“, отбелязва служителят.

Първоначалният план на Тръмп, който изтече в медиите, включваше пълен отказ на Украйна от членство в НАТО, облекчаване на санкции спрямо Русия, признаване на Крим за руски и замразяване на фронта, като окупираните земи остават част от Руската федерация на този етап.

Украйна сега изглеждала „склонна да отстъпи 20 процента от земята си“, стига това да се счита за „де факто“ признаване на територията, а не „де юре“, казва цитираният от New York Post източник. „Де факто означава, че признаваме, че руснаците са окупирали тази земя, но не казваме, че Украйна ще се откаже от нея завинаги“, допълва той.

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров, който участва в преговорите в Париж с американската делегация, каза, че Украйна подкрепя „конструктивния диалог“, но заяви пред Sky News, че неговата служба „не взема политически решения“. "Нашият ключов въпрос е как да гарантираме ефективността на предложението за прекратяване на огъня и надежден мониторинг", подчерта той.

На този фон Русия в понеделник ратифицира споразумение за стратегическо партньорство с Иран, насочено към укрепване на икономическото и военно-политическо сътрудничество.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След 96 руски пехотни атаки в неделя (Великден), отчетени от Генералния щаб на украинската армия, в понеделник интензивността на сраженията на фронта се е покачила - Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за 165 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 253 управляеми авиационни бомби по украински позиции през изминалото денонощие, като от тях 45 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Припомняме, че украинците не отчетоха нито един обстрел с управляеми авиобомби в предходното денонощие - до 00:00 ч. на 21 април. В понеделник руската армия е изстреляла 5832 артилерийски снаряда, което е сериозно повишение спрямо 1882 в неделя. С близо 1700 повече на дневна база са използваните от силите на Путин FPV дронове "камикадзе" - общо 2651, което е на нивата от Страстната седмица.

В Покровското направление е било най-горещо с 61 спрени руски пехотни нападения, посочва генщабът на Украйна в сутрешната си сводка на 22 април. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 19 атаки. Повече са само в Лиманското направление - 25, Торецкото - 23, и в Курска област - 21. Няма друг сектор от фронта с отчетен двуцифрен брой руски нападения.

Руският военно-пропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че в Покровското направление, по данни на разузнаването, украиците изтегляли свои части от тиловите райони "за укрепване на устойчивостта на отбраната". На изток от Мирноград (източно от Покровск) - в района на село Миролюбовка - руснаците успели да проведат настъпателни действия и да консолидират позициите си, отрязали и част от логистичните маршрути на ВСУ, твърди каналът. "Опитите за контраатака на врага доведоха до загуба на танк и персонал", посочва той.

Руснаците обаче очевидно изпитват осезаем недостиг на техника, което води до сцени като тази в долното видео - то е от Покровското направление и се вижда как войниците на Путин са изпратени на щурм с електрически скутери:

Съобщава се за боеве при Котляровка, югозападно от Покровск. Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", пише около 9 ч. сутринта, че "цяла нощ и до самата сутрин, дори и сега" украинците в Покровското направление са обстрелвани интензивно - вероятно това е артилерийска подготовка преди щурмове на руска пехота или руски сили на мотоциклети. Военният посочва също, че 59-а пехотна бригада се нужда от повече FPV дронове, защото след "примирието" на Великден в техния район руснаците се активизирали и тръгнали в настъпление отвсякъде. Отново става въпрос за Покровското направление. Що се отнася до Константиновка, там FPV дронове на руснаците "буквално летят из целия град", пише "Офицер+".

"От нощта в посока Днепропетровската граница противникът непрекъснато щурмува нашите позиции както с техника, така и с пехота", написа вчера следобед украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Унищожени са най-малко 4 бойни машини на пехотата", твърди той. В продължение на три дни руснаците провеждали минимални щурмови операции, натрупвайки пехота в тила, а сега тя "ще умре насред полетата и горските пояси", добавя Бунятов.

За Торецкото направление руските военни блогъри твърдят, че силите на Путин надграждали успеха си в Суха Балка, има съобщения за боеве и в района на Тарасовка. В западната част на Запорожка област промени няма - там се водят позиционни битки в Ореховското направление, главно при Мала Токмачка, Щербако, Мало Щербако, Степово и Лобково.

От региона на Запорожие излязоха видеокадри 18+, показващи мащабно руско нападение, което е смазано от 128-а планинска щурмова бригада - над 300 войници и над 40 превозни средства, включително танкове и машини с висока проходимост, напредват, но са забелязани рано от украински дронове. Започват артилерийски и безпилотни удари, последвани от ожесточена съпротива на пехотата, използваща стрелково оръжие и минохвъргачки. След двучасова битка са унищожени 29 вражески превозни средства и са неутрализирани около 140 военнослужещи. Не е загубена нито една украинска позиция, твърдят от ВСУ. По-късно се появи ново видео, като информацията е за около 100 убити руски военни:

Междувременно започнало прехвърлянето на украински бригади от Покровск в Сумска област, която граничи с руския регион на Курск, твърди "Два майора". "Това до голяма степен се дължи на критичната ситуация в Суми. 25-а бригада на украинските въоръжени сили се предислоцира", смята каналът.

Руските военни блогъри твърдят, че след 10 дни битки руснаците успели да освободят манастира "Свети Никола Белогорски" в Горнал. Става въпрос за южната част на Суджанския окръг в Курска област. "Манастирският комплекс, разположен на хълм, се разглежда от врага изключително като военно съоръжение, на територията на което са разположени артилерийски установки, оборудвани са пускови установки за дронове и в историческите сгради е разположен личен състав на Въоръжените сили на Украйна", твърди руският канал "Северен вятър".

Руснаците твърдят, че спират въоръжените сили на Украйна при техни атаки в селата Демидовка и Поповка в Белгородска област на Русия.

Война на дронове

През изминалата нощ над Русия са били свалени 10 дрона, твърди руското министерство на отбраната - пет над територията на анексирания Крим, три над Белгородска област и два над Орловска област.

Руснаците са атакували с 54 дрона през нощта, като всички от тях са свалени от украинските ВВС, твърдят те в сводката си - 38 с помощта на ПВО и мобилни огневи групи и 16 чрез електронно заглушаване. Явно отломките обаче са довели до щети. Одеска и Киевска област са пострадали, а сутринта имаше тревога за атака и в Сумска област. Там е имало и нощно въздушно нападение. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че руската авиация е ударила Белополска и Ворожбянска община в Сумска област.Под развалините на една от разрушените къщи е намерено куче и спасителите го върнали на собственика му. В резултат на нападението един човек е ранен и са нанесени щети на девет частни къщи.

Дрон е убил мъж на скутер в района на Харков, съобщи местната прокуратура В село Ивашки, община Золочев, FPV дрон е поразил директно 24-годишен мъж и той е починал на място.

Освен това Купянск е бил подложен на артилерийски обстрел вечерта. Снарядите са избухнали в частен жилищен квартал. Пострадалият е един - 58-годишен местен жител. Образувани са досъдебни производства и по двата случая, съобщава местната прокуратура.

В Запорожие е бил поразен жилищен квартал и е избухнал пожар:

