Нова руска въздушна атака в Украйна с дронове

"Въздушна тревога, две групи мотопеди", написа началникът на областната военна администрация Виталий Ким в съобщение в Teлеграм. Безпилотните летателни апарати вече се наричат "мотопеди" от украинското население заради звука на двигателите им. В южната част на страната беше обявена въздушна тревога.

Кметът Кличко съобщи още, че в резултат на снощните удари са били нанесени щети срещу енергийната инфраструктура и е имало прекъсване на електрозахранването и отоплението.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че са били свалени 45 ирански дрона „Шахед”, като се позова на данни на украинските ВВС, но това са данните за нощта на 31.12.22 - 01.01.23 т.е. на Нова година. „Дронове, ракети и всичко останало няма да им помогне, защото сме обединени. Те са обединени само от страха", заяви Зеленски.

