Украинка свири на цигулка в бомбоубежище и разплака сънародниците си (ВИДЕО)

„Беше много трудно да се свири и въобще да се мисли за нещо различно от войната. Но реших, че трябва да направя нещо“, предава думите на Литовченко The Guardian. „Станахме като семейство в това мазе и докато свирех хората плачеха. Това им помага за момент да забравят за войната“, добавя тя.

Видеоклипът на Литовченко, в който тя свири „Нич яка місячна“ („Такава лунна нощ“), стана истински хит в Twitter и в youtube, но самата музикантка споделя, че най-важни за нея са били реакциите на приятелите и колегите й във Facebook, защото така разбрала, че те все още са живи.

В един от постовете си във Фейсбук тя споделя как общува с приятелите си в последните дни: "Отначало пишех по 2 пъти на ден: "Здравей, как си?". След това по 3 пъти дневно: "Как си? Дръж се!" След това на всеки 2 часа: "Жив ли си?" Сега измислих нещо по-добро. Пиша публикации в социалните мрежи и виждам харесванията. Щом ми е сложил "лайк", значи е жив! И да, имам интернет, благодаря на доставчика. Но е само близо до изхода, а ме е страх там да остана дълго време, защото не различавам веднага шума на приближаващ се самолет от този на движеща се кола и скърцането на вратата от звука на изстрела. P.S. Не знаех, че в сърцето ми има толкова много любов."

Литовченко споделя, че ще остане в Харков, за да помогне да се възстанови града. „Това е моята земя. Нямам нужда от съжаление. не искам да се оплаквам. Просто искам бомбардировките да спрат, след което да възстановим града. Трябва войната да свърши", казва тя.

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj