Украинският генщаб предупреждава: Не е безопасно в Севастопол (ВИДЕО)

Украинският щаб е категоричен, че е поразена руска база за горива с дронове, в резултат на което са унищожени 10 резервоара тоест около 40 000 тона гориво. Още вчера украинското разузнаване обяви, че това гориво е било предназначено за руската армия – думите са на Андрий Юсов, офицер от украинското ГРУ. Той добави, че ударът помага много на украинската армия.

The self proclaimed administration of Crimea confirmed the damage to 4 fuel tanks. pic.twitter.com/hEQGmEkAyN