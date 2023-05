Украинският посланик в Париж поиска извинение от френска телевизия за шегата с „цирка на Зеленски“

"Какъв цинизъм и липса на такт, неприсъщи на приятелски народ. Без съпричастност, без отговорност. Искам извинение към моя президент и моя народ, който страда и се бори за своята свобода, но също и за вашата и за възможността да се насладите на лекота на живота“, написа под видеото от предаването Омелченко.

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk