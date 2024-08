Украинският военен министър: Готвим отговор на днешната руска атака

Украйна подготвя отговор на Русия за днешния масиран обстрел на цялата страна, в резултат на който има поне пет жертви сред цивилното население. Това заяви украинският министър на отбраната Рустем Умеров във Facebook на 26 август.

„Тази нощ Русия отново нанесе удар по нашите градове. Пострадаха цивилни граждани, разрушени бяха къщи, нанесени бяха щети на критичната инфраструктура“, отбеляза той: Поне една руска ракета порази Киевската ВЕЦ (ВИДЕО).

Според Умеров всичко това за пореден път доказва, че "за да побеждаваме, се нуждаем от способности за далечен обсег на действие и отменяне на ограниченията за нанасяне на удари по вражески военни цели". „Украйна подготвя своите ответни мерки. Оръжия собствено производство“, подчерта ръководителят на Министерството на отбраната.

Another video, allegedly of the Russian Armed Forces attacking the Kyiv hydroelectric power plant pic.twitter.com/FgnwCEsjMa

Руснаците започнаха да атакуват украинската територия с дронове „Шахед“ през нощта, а на сутринта използваха ракети. В крайна сметка бяха използвани над 100 ракети и повече от 100 безпилотни апарата.

Експлозиите се чуха в различни региони, има загинали и ранени. Много украинци останаха без електричество заради руските удари по критичната инфраструктура, а други - заради превантивните мерки за сигурност на енергетиците.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че днешният удар е бил един от най-големите по време на войната. Той отбеляза, че в резултат на нападението са нанесени големи щети на енергийния сектор, но навсякъде, където има прекъсвания на тока, вече се работи по възстановяването му.

Междувременно Русия призна, че се е целила в електрически подстанции в няколко украински области. Уж били обстрелвани и складове с въздушни оръжия и военни летища в Киевска и Днепропетровска област, поддържани от западните страни.

Approximate movement of aerial targets during today's Russian missile and drone attack on the territory of Ukraine. pic.twitter.com/U684NQHExY