Първи жертви на мащабната ракетна атака срещу Украйна, масово страната е без ток (ВИДЕА)

От сутринта цялата територия на Украйна е подложена на мащабна руска атака с ракети и дронове.

Атаката е започнала около 7:30 часа и към момента на публикуване на този материал все още продължава. За експлозии се съобщава в Киев, Харков, Кривой Рог, Одеса, във Виница, Закарпатието, Житомир, Луцк, Лвов, Запорожие, Ивано-Франковск, Тернопол.

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак информира, че ударите са основно срещу енергийната инфраструктура. Той обаче заяви, че това ще струва скъпо на Москва. "Желанието да унищожи нашия енергиен сектор ще струва скъпо на руснаците и тяхната инфраструктура", написа той в социалните мрежи.

Без ток останаха Одеса, Киевска област, Лвов. В Николаев също има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В Житомир е спряно и водоподаването заради прекъсване на тока.

По време на атаката угасна и осветлението в телевизионното студио, предаващо ежедневния общоукраински телемаратон.

В Днепропетровска област при атаката е загинал 69-годишен мъж, съобщава началникът на регионалната военна администрация Сергей Лисак. Пострадал има и в предградията на Запорожие.

В района на Полтава е повреден индустриален обект и петима души са ранени.

Има и удар срещу жилищна сграда в град Луцк.

Активно работи украинското ПВО. Кадри показват и свалянето на руска крилата ракета с картечница на границата на Закарпатска и Лвовска област.

Ukrainian military shoot down an enemy aerial target with a machine gun on the border of Zakarpattia and Lviv regions



The head of the Zakarpattia regional military administration, Mykita, says that the target was a Russian Kh-101 cruise missile. pic.twitter.com/YnB96fTgiL