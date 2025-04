Украйна е готова да купи от САЩ гаранцията си за сигурност

На фона на отказа от страна на САЩ за членство на Украйна в НАТО и на нежеланието на президента Доналд Тръмп да участва в бъдещ мироопазващ контингент при евентуално споразумение на Киев с Москва - Володимир Зеленски явно е намерил друго решение. Той заяви, че страната му е готова да купи голям пакет помощ от Съединените щати, под една или друга форма, и че разчита на това като гаранция за сигурност.

„Що се отнася до допълнителния пакет, ние искаме и сме готови, и предадохме на американската страна голям пакет, който искаме да купим. Искаме да го купим под една или друга форма. Това е нашият формат, ще платим за него. Ние не сме поискали бъдещия пакет безплатно. Разчитаме на него дори като гаранция за сигурност“, заяви Зеленски на среща с журналисти.

Президентът на Украйна обясни как тази сделка може да бъде свързана с гаранции - защото в нея влизат системи за противовъздушна отбрана.

