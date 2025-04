Украйна влиза в ЕС: Сигнали за много близко бъдеще (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е изпълнила 81% от ангажиментите си съгласно Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Това заяви украинският премиер Денис Шмигал след 10-тата специализирана среща между страната му и представители на ЕС. Шмигал отчете значителен напредък в областите интелектуална собственост, образование, обмен на информация и митнически контрол, хуманитарна политика т.е. права на човека, правосъдие, обществени поръчки. А по отношение на националната сигурност Шмигал каза, че 90% от ангажиментите на Украйна вече са изпълнени.

Според украинския премиер, въпреки че води над 3 години пълномащабна война с Русия заради действията на руския диктатор Владимир Путин, Украйна може да постигне още значителни резултати по пътя си към ЕС не за години, а за месеци. Ще се присъединим към ЕС след края на войната, смята Шмигал.

Еврокомисарят по въпросите на разширението Марта Кос подчерта, че усилията на Украйна да влезе в ЕС и прогресът им са "неоспорими". "Възможно е всички клъстери с преговорни глави да бъдат отворени още тази година", каза тя, цитирана от "Киев Индипендънт", след като уточни, че три клъстера са изцяло приключени. А Катерина Матернова, посланикът на ЕС в Киев, заяви, че Украйна може да влезе в ЕС преди края на настоящото десетилетие.

Сериозно внимание на опасността от руска офанзива в област Суми т.е. операция от Курска област на юг отделя американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Според ISW, руското военно командване най-вероятно опитва да създаде буферна зона в Суми засега, но е възможно в бъдеще руснаците да тръгнат към самия град Суми, който е на около 40 километра от най-предните руски военни позиции. На толкова е и град Харков, гледано откъм Белгородска област и линията Вовчанск – Липци, където руската армия отдавна забуксува след като преди 1 година тръгна да прави буферна зона в Харковска област. ISW се съгласява с оценките на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, че за момента руснаците не могат да осъществят голям пробив и ще гледат да установят лимитирана буферна зона, но смята и, че Владимир Путин иска да иам руска буферна зона за бъдеща голяма операция. Възможно е със завоевания в Суми при бъдещи мирни преговори Путин да поиска размяна за цялата Херсонска и Запорожка област – сега руснаците нямат достатъчно ресурси за голям пробив, не могат и да изтеглят голяма част от силите в този сектор на фронта за други направления, защото рискуват повторение на украинската операция "Курск". Интересен е и въпросът със севернокорейците – според Машовец в помощ на армията на Путин има около 4 севернокорейски бригади, а ISW посочва, че ако масово севернокорейци почнат да воюват на украинска територия, това може да се превърне в премината червена линия за Запада и Южна Корея и да предизвика по-сериозни ответни действия. Иначе руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че и граничното село Журавка, до Басовка, е в руски ръце, както и че украинците контраатакуват при Басовка, а в Белгородска област боевете по линията Демидовка – Поповка не спират:

"Трябват двама, за да има мир, но само един, за да има война. Това ясно виждаме – Русия иска война и продължава с атаките си, които са по-сериозни отвсякога – атакува деца и без да има никакви военни обекти наоколо" - думи на Кая Калас, зам.-председател на ЕК и европейски външен министър:

Що се отнася до интензивността на боевете в Украйна, на дневна база тя намалява – с 12 бойни сблъсъка по-малко. Общо за 9 април са станали 149 бойни сблъсъка. 162 руски управляеми бомби (КАБ) са били хвърлени по цели в Украйна и в Русия – в Курска област са хвърлени 82 т.е. половината използвани бомби от руснаците са за бомбардировки на руска земя. Интересното е, че и на 8 април руските КАБ-ове бяха 162. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6300 изстреляни снаряда т.е. цели 1400 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 2868 FPV дрона-камикадзе или с около 700 повече на дневна база - това са основните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 са отбитите руски пехотни атаки в Покровското направление – там е най-голямата активност. Но Лиманското направление не отстъпва много – 27 руски пехотни атаки там плюс още 10 в съседното от юг Северско направление, което показва, че руснаците сериозно се мъчат да постигнат решителен пробив и да напреднат по-бързо до самия Лиман, като притиснат украинската армия в този сектор на фронта чак до река Северски Донец. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че редица украински защитни позиции при село Ново от изток вече са превзети – самото село обаче още не е, а то, заедно с Катериновка, е разглеждано като много важен район, специално за украинската логистика по път О-05-26. 20 руски пехотни атаки са станали в Торецкото направление, още 19 са отбити в Курска област.

(КАРТА) Специално за Торецкото направление украинският военен телеграм канал „Офицер+“ пише, че руснаците опитват да заобиколят от юг, през Калиново, за да стигнат до магистралата Авдеевка – Константиновка, след като над 1 година не могат да продължат директно към Константиновка от Торецк.

За Покровското направление "Офицер+" съобщава, че руснаците използват много FPV дронове с оптични кабели и има безразборни удари в самия Покровск, което увеличава жертвите сред останалите все още там цивилни:

Иначе в това направление почти няма промени – украинската армия е подобрила позициите си при Котлино, руската – при южно от Тарасовка и Богдановка, всичко това е на южната дъга на Покровск:

