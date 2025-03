Украйна: Макрон хвърля ръкавицата на Тръмп

Още от старта на втория си мандат в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп бързо-бързо почна да руши всякакво добросъседство и съюзнически отношения. Търговски войни, "миротворчество" в Украйна, вътрешни реформи с постоянни битки в съда, които често губи - така Тръмп даде възможност на фокус като сериозен негов геополитически съперник да се прояви френският президент Еманюел Макрон, пише Bloomberg.

Основният коз на Макрон - той работи да обедини ЕС заради войната в Украйна. Защото точно тази геополитическа тема номер 1 за Европа е темата, по която Тръмп не се справя от гледна точка на Стария континент.

Визията Макрон е противоположна на тази на Тръмп - президентът на САЩ иска да постигне прекратяване на войната дори за малко, независимо на каква цена и с какви последствия особено в близко бъдеще, но и по-далечно. Макрон и ЕС обаче няма просто така да отстъпят на всяка прищявка на Путин, която за Тръмп може и да бъде задоволителна - специално за доставките на оръжие за Украйна например: Христо Грозев разкри свои данни за разговора Путин-Тръмп, 60 000 руски военни в готовност на границата? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Макрон постоянно говори както с Тръмп, така и с Володимир Зеленски - новото доказателство дойде днес, когато Зеленски вдигна телефона именно на френския президент пред журналисти и каза, че ще му се обади по-късно, защото сега отговаря на медийни въпроси. Украинският президент планира да пътува до Франция следващата седмица и там ще обсъжда с Макрон идеите за мироопазващ контингент и "коалицията на желаещите": Заповед за британските спецчасти: В готовност да отиват в Украйна

