"Украйна ни остави без панталони": Как руската пропаганда представи протест на германските полицаи (ВИДЕО)

Във видеото, двама служители, седнали в полицейска кола, се питат един друг колко време са чакали да получат униформи и изясняват, че са чакали съответно 4 и 6 месеца. След това полицаите излизат от колата без панталони, съобщава Deutsche Welle. Видеото е публикувано в YouTube и Instagram профилите на Германския полицейски съюз (DPolG).

Юрген Кьонлайн, ръководител на баварския клон на DPolG, коментира, че хроничната липса на униформи представлява неуважение към служителите на реда. Той заявява, че германските полицаи може "буквално да останат без панталони" и добавя, че чакането за различните части от униформата, като например, якета, панталони, шапки, може да отнеме месеци. Кьонлайн настоява проблемът да бъде незабавно решен, дори това да означава допълнителни разходи.

От Министерството на вътрешните работи на Германия признават за проблема, като посочват прекъсвания във веригата на доставки. Говорител на ведомството добавя като част от факторите, които са повлияли на доставките, пандемията от коронавирус и войната в Украйна, и обещава до 2030 г. в Бавария да заработи нов логистичен център, така че полицията да не бъде зависима от външни доставчици.

Видеото веднага бе подхванато от руската пропаганда. Руски провоенни канали в Телеграм се възползваха като го споделиха за абонатите си (обаче без субтитри на руски език) и със заглавие: "Германската полиция от Бавария засне видео за това как Украйна ги остави без панталони".

