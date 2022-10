Украйна получи още HIMARS, ще има ПВО от САЩ и гаубици от Европа

„NASAMS също идват“, написа в Twitter Резников с препратка към модерните системи за противовъздушна отбрана. Говорителят на Националния съвет за сигурност към Белия дом Джон Кърби потвърди във вторник, че САЩ ускоряват изпращането на NASAMS за Киев след опустошителните ракетни атаки на Русия от 10 октомври. При тях загинаха 19 души в цяла Украйна, а над 100 бяха ранени.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8