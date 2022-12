Украйна получи първата доставка от испански системи за ПВО HAWK

Предстои пристигането на още противосамолетно оборудване от испанските запаси, а украински войници вече се обучават на Пиренеите как да боравят с него.

Противовъздушната система със среден обсег, която е американско производство, беше въведена на въоръжение в началото на 60-те години и оттогава многократно е била модернизирана.

В повечето страни от НАТО системите "Хоук" (HAWK Homing all the way killer/“Целенасочен убиец“) вече са изведени от употреба.

