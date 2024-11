Украйна порази руски завод за майонеза и сосове - защо? (ВИДЕО)

На 19 ноември вечерта украински дронове поразиха руски завод за майонеза и сосове в Белгородска област. Заводът е на фирмата ЭФКО, намира се в Алексеевка. Компанията придоби неотдавна наследника на McDonalds в Русия - "Вкусно и точка".

👀💥 The attacked EFKO plant in the Belgorod region produced mayonnaise, but the company also had a soap production plant on its premises. ❗️The soap production plant is capable of producing glycerin, which is a component of explosives. pic.twitter.com/hCdm1ffmdf

Защо това предприятие стана цел? Обяснение публикува OSINT анализаторът Рене Дюба. Причината е, че заводът всъщност е с "двойно предназначение" - предприятието има цех за производство на сапун и там се произвежда и глицерин. А глицеринът е основна съставка във военно производство - това на експлозиви: Таен търговски канал: Индия осигурява на Русия части за военно оборудване срещу Украйна

Съоръженията на ЭФКО са използвани и за синтезиране на полимери, необходими за производството на дроновете клас "Шахед" и други видове руски безпилотни апарати.

Why target a soap factory?



Is glyceroI all there is to the ЭФКО (EFKO) soap factory? After all, dynamite has only a limited military use.



It seems the answer is also in the synthesis of stabilisers for epoxy resin (used for producing Shaheds) and [..]



1/2 https://t.co/DuPLKCi0dm pic.twitter.com/jMoK4AMvhb