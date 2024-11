Големите проблеми пред руската икономика и военна машина: Путин ги усеща (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската икономика е изправена пред турбулентна 2025 година и издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин го осъзнава. Явен знак за това е приемането и изпълнението на няколко политики, които показват от какво се страхува Путин. Такава е оценката в дневния анализ на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

На първо място – де факто намалението на обезщетенията за ранени руски войници в Украйна. Досега всички такива случая получаваха по 3 000 000 рубли, вече има категоризация и за леки рани мизата пада драстично, до 100 000 рубли. Ясно е, че на война най-много са именно случаите с по-леки рани – а в дневния си обзор ISW споделя публикации на руски военни блогъри по темата, включително, че Путин не спазва финансовите си обещания към хиляди руски войници и че военномедицинските комисии в Русия почват "да надписват" като леки рани множество тежки случаи: Путин ограничи обезщетенията за ранени в Украйна руски войници

Друг проблем – продължаващите неуспешни опити на Руската централна банка да овладее инфлацията. Тя е над два пъти по-голяма официално от заложената граница – 8,6% спрямо 4% съответно. Неофициално, ръстът на цените в Русия стига в определени сектори 20%. Руската централна банка се опитва да пребори феномена с вдигане на основната лихва – вече е 21%. Но това води към стагфлация, т.е. рецесия плюс инфлация – оценка на Центъра за макроикономически анализи и краткосрочни прогнози, приближена до Кремъл неправителствена организация – заключението ѝ е цитирано в библиографията на анализа на ISW. Ако руската основна лихва остане 20% и повече до лятото на 2025 година, тогава ще се стигне до рецесия на руската икономика, смятат експертите на руското икономическо НПО. Според украинското външно разузнаване, вече 53% от заемите в Русия са с плаваща лихва, а тя зависи на първо място от основната руска лихва – тази, при която Руската централна банка отпуска заеми на руските търговски банки.

Следващ проблем – Русия губи по 320 танка и гаубици месечно в Украйна, но произвежда само по 20 изцяло нови, както и по 155 бронирани машини на пехотата, а руският военнопромишлен комплекс произвежда по 17 изцяло нови, което пише в материал на The Financial Times. Резервите от съветско време компенсират, но вероятно след средата на 2025 година те вече ще вървят към ниво на изчерпване – това вече коментира и украински експерт: Руснаците минават от танкове на коне: Очаквания кога ще има криза за Кремъл

Във военнопромишления комплекс на Русия и в руската икономика остро се усеща недостиг на работна ръка – затова вече е разработена демографска стратегия до 2036 година. Какви са мерките – наливане на още пари за раждане, за получаване на по-изгодни ипотеки, повече грижа за плодовитостта и за бременните. Показателно е обаче, че за следващите 3 години първо перо в руския бюджет се предвижда да са военните разходи: Русия спира да модернизира болниците си заради войната в Украйна

Официална руска статистика, от Росстат – през 2023 година недостигът на работна ръка в Русия е 4,8 млн. души. Росстат изчислява и, че всяка година до 2032 година руското население ще намалява с по 600 000 души "по естествени причини" - войната в Украйна не е сред тези причини. На този фон – Институтът за социологически проучвания на Руския федерален център към Руската академия на науките проведе изследване, според което 83% от запитаните не се чувстват засегнати от "специалната военна операция" и тя не ги интересува, или се чувстват леко засегнати. Това също тревожи Кремъл – безразличието не е двигател към успеха на "авантюрата на Путин".

Още: Кремълската смъртономика дава пари на бедните руснаци за кръв: Затова засега няма мир в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Израел вече е доставил всичко необходимо за изграждане на система за ранно предупреждение за въздушни атаки в Украйна. Това заяви украинският посланик в Израел Йевген Корнийчук по време на форум на украинските евреи в Киев, предаде РБК Украйна.

По думите на Корнийчук, елементи от системата вече се използват от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Специално той посочи, че ВСУ ползват 3-D радари. Посланикът вече беше основен посредник в преговори с Израел за доставка на смарт технологии за предупреждение за въздушни атаки от Израел, а отделно през юни, 2022 година оповести, че Киев се интересува от изграждане на "железен купол" като прочутия ПВО щит на Израел – но тогавашният украински министър на отбраната Олексий Резников коментира, че щитът не е ефективен срещу балистични и крилати ракети от видовете, които Руската федерация ползва за обстрел на Украйна: Железен купол - спасителят на Израел

Междувременно говорителят на Пентагона Сабрина Сингх за пореден път увери, че оставащите 6 млрд. долара от рамката от над 60 млрд. долара американска военна помощ за Украйна ще бъдат реализирани. Постоянно попълваме резервите си от оръжие, военната помощ за Украйна от САЩ върви на седмична база, подчерта Сингх, с уточнение – някои оръжия отиват много бързо, но за някои оръжейни системи трябва повече време, дори месеци: Официално: Оръжие за милиарди от САЩ за Украйна, независимо от победата на Тръмп

⚡️🇺🇸 The U.S. will send weapons to Ukraine weekly to utilize all allocated money for Ukraine before Biden's term ends, per the Pentagon. The White House clarified that some aid will still reach Ukraine, even when Trump has become President, due to long delivery timelines. pic.twitter.com/TvrXggwVsV